In fiamme 150 rotoballe nel Grossetano

I Vigili del fuoco del comando di Grosseto, distaccamento di Orbetello, sono intervenuti questa mattina nel comune di Scansano in località Ghiaccio Forte, a seguito di un incendio di circa 150 rotoballe poste nelle immediate vicinanze delle stalle e delle abitazioni di un azienda agricola. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno contenuto l’incendio ed evitando che si propagasse ad altre rotoballe poste nelle vicinanze. Sono attualmente in corso le operazioni di smassamento e di minuto spegnimento. Sul posto stanno operando 7 unità e 2 automezzi. Non ci sono danni a persone e animali.

