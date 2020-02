Incendio in corso Italia a Pisa, evacuati temporaneamente residenti

Un ufficio-laboratorio al primo piano di un edificio nel centralissimo corso Italia a Pisa è stato colpito da un incendio. Pare che le fiamme siano state causate dal malfunzionamento dell'impianto di condizionamento. Tutti gli abitanti del palazzo sono stati evacuati a titolo precauzionale, per poi fare rientro a emergenza finita. Una stanza è stata interdetta per i danni al solaio causati dal calore. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto i vigili del fuoco della sede centrale, la polizia locale e la protezione civile comunale.

