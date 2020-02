Scopri la nuova collezione di gioielli Kidult a Empoli:7-8 febbraio speciale Weekend da ALINO MANCINI

Una due giorni da non perdere con Kidult: potrai vedere la nuova collezione, ricevere in regalo un bracciale esclusivo in occasione dell’evento e iscriverti al concorso per creare il tuo bracciale.

Per partecipare venerdì 7 e sabato 8 febbraio corri alla gioielleria Alino Mancini di via Segantini 3 a Empoli.

Cos'è Kidult

Per le sognatrici, per le ribelli, per le riflessive, per tutte: Kidult progetta bracciali per tutti i gusti, un regalo che ogni donna fa a se stessa.

Kidult è fascino, ma anche ispirazione. Ogni prodotto è correlato a uno stato d'animo, a un evento speciale. Sei rock? Oppure innamorata? Troverai il bracciale che fa per te.

Non ci si ferma qui... Kidult ha realizzato una serie di collane che danno forza, nel vero senso della parola. Su ognuna di esse si trovano frasi motivazionali o citazioni famose, per portare sempre con sé Schopenhauer o Wilde.

Kidult non è solo donna ma anche uomo, quindi perché non approfittarne in vista di San Valentino, visto che acquistando due bracciali , ricevi in regalo un bracciale in edizione limitata in occasione dell'evento.

Il concorso

Fatti un regalo, sii te stesso è il motto utilizzato da Kidult per il concorso adottato anche da Alino Mancini a Empoli.

In palio ci sono 6 bracciali in acciaio. Per partecipare al concorso e, quindi, all'estrazione finale dei premi in palio basterà collegarsi a discoverkidult.com e compilare il form di registrazione.

Sabato 8 troverai la gioielleria Alino Mancini aperta con orario continuato e alle 17 merenda per tutti. Dunque, non perderti l'appuntamento con la bellezza, scegli Alino Mancini venerdì 7 e sabato 8.

Via Segantini 3 Empoli 0571.80755