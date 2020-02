La comandante Maritan torna a casa: dall'Empolese Valdelsa guiderà la municipale di Livorno

Annalisa Maritan è la nuova Comandante della Polizia Municipale di Livorno. È questo, come indicato sull’ordinanza sindacale emessa ieri pomeriggio, l’esito della procedura selettiva pubblica , ex art. 110 - 1° comma - D.Lgs. 267/00, finalizzata a scegliere il successore di Riccardo Pucciarelli, andato in pensione nell’estate 2019.

Livornese, 45 anni, diplomata al Niccolini Guerrazzi e laureata in Giurisprudenza all’Università di Pisa, la Maritan è dipendente a tempo indeterminato del Comune di Vicopisano; dal 2014 al settembre 2019 è stata Comandante della Polizia Municipale e Responsabile della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa (174mila abitanti circa)

In precedenza aveva ricoperto l’ incarico di comandante della Polizia Municipale dei Comuni di Cascina e Vicopisano. A Livorno aveva già lavorato all’interno della Polizia Municipale, come agente, tra il 2000 e il 2007. È docente della Scuola Interregionale per la Toscana, la Liguria e l' Emilia Romagna e componente del comitato tecnico scientifico. Vanta inoltre il titolo di "Dirigente Delegato per la sicurezza urbana" conseguito all'Università di Padova. E' componente di alcune commissioni tecniche della Regione Toscana.

La dottoressa Annalisa Maritan, si legge sull’ordinanza del sindaco, è risultata il “soggetto più idoneo alla copertura dell'incarico dirigenziale tra i candidati selezionati, per le elevate e pluriennali esperienze professionali, manageriali e di direzione nonché specializzazioni e formazione maturate nel settore Polizia Municipale, oltre a esperienze di gestione di fasi di emergenza acquisite in precedenti ruoli anche di Responsabile della Protezione Civile”.

Inoltre dal colloquio è emerso che “le caratteristiche individuali della candidata, unitamente alla formazione raggiunta ed alle conoscenze tecniche verificate dalla specifica commissione, profilano un soggetto con elevate doti relazionali, spiccato senso istituzionale e orientamento al problem solving tali da renderla la candidata più idonea a soddisfare l'esigenza dell'ente di assegnare il settore ad un professionista con capacità operative immediate”.

In relazione all'incarico concluso negli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa, Maritan ha voluto rilasciare questa dichiarazione: "Rivolgo il mio più sentito ringraziamento al sindaco Brenda Barnini perché mi ha dato la possibilità di lavorare a Empoli e all'Unione Empolese Valdelsa. È grazie a questo incarico che ho maturato l'esperienza giusta per partecipare alla selezione a Livorno". Per gli anni di collaborazione fattiva con lei in questi anni, anche la redazione di gonews.it vuole augurare buon lavoro per questo incarico di prestigio.

