Le buone erbe, il programma del corso al Padule di Fucecchio

Torna a grande richiesta il corso "Le buone erbe - Alla scoperta delle piante spontanee alimentari" organizzato dal Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio e dalla Sezione Soci Coop di Fucecchio.

Molte delle erbe spontanee che vivono nei nostri ambienti naturali offrono, a chi sa apprezzarle, una insolita materia prima per la preparazione di piatti sani e tradizionali: la natura in questo campo era, e lo è tuttora, prodiga in ogni stagione.

Fino a non molto tempo fa la raccolta delle erbe spontanee per uso alimentare era, almeno nelle campagne toscane, un sapere condiviso e comune, tramandato naturalmente da madre a figlia, ma la tradizione popolare si è in gran parte perduta.

Oggi molte persone stanno riscoprendo questo sapere antico e le erbe dei campi sembrano essere tornate di moda, ma la raccolta degli “erbi” non è un’arte da praticare con superficialità, dato che esistono anche piante tossiche o comunque da evitare.

Per questo all’inizio è bene affidarsi ad esperti o ancora meglio frequentare un corso come quello organizzato a Fucecchio per insegnare agli interessati a riconoscere ed utilizzare le piante spontanee di uso alimentare e le piante aromatiche.

Articolato in due incontri serali presso la saletta della Sezione Soci Coop di Fucecchio e due uscite sul territorio, il corso si tiene nei mesi di febbraio-marzo, favorevoli per la raccolta delle erbe spontanee, a partire da giovedì 13 febbraio.

Durante gli incontri, tenuti dal Dr. Raffaello corsi (biologo e specialista in scienza e tecnica delle piante medicinali), si presentano le specie principali con l’ausilio di immagini e materiale dal vivo; sono in programma anche due uscite per il riconoscimento e la raccolta delle piante di uso alimentare in vari ambienti naturali.

Il corso, realizzato all’interno del Sistema Educativo della Provincia di Pistoia, è rivolto ad un numero massimo di 25 partecipanti ed è prevista una quota di adesione di € 60,00; una parte della quota di iscrizione verrà devoluta per il progetto “Il cuore si scioglie – Sostegno a distanza”.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi presso il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio (tel. e fax 0573/84540, e-mail

fucecchio@zoneumidetoscane.it) o presso il Punto Soci di Coop di Fucecchio (tel. 338/1303056, email sez.fucecchio@socicoop.it). Il programma completo del corso è su www.paduledifucecchio.eu.

Programma del corso

Giovedì 13 febbraio, ore 21-23

Presentazione delle più comuni erbe alimentari e del loro utilizzo (parte prima).

Lezione

Domenica 16 febbraio, ore 9-12

Ricerca e riconoscimento delle erbe in ambienti di pianura Uscita sul territorio

Giovedì 27 febbraio, ore 21-23

Presentazione delle più comuni erbe alimentari e del loro utilizzo (parte seconda).

Lezione

Domenica 1 marzo, ore 9-12

Ricerca e riconoscimento delle erbe in ambienti collinari Uscita sul territorio.

Fonte: Ufficio Stampa

