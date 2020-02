Litorale Pisano: presentata la nuova delegata della polizia municipale

Nuovo delegato della polizia municipale per il litorale pisano. Ne ha dato notizia questa mattina e l'ha presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa legata agli eventi, il comandante della Polizia Municipale Michele Stefanelli. Il nuovo delegato per il litorale pisano della polizia municipale di Pisa è una donna, si chiama Gina Vitagliano e abita a Vinci. Si congratula per il nuovo incarico la presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Federica Grassini: “Non possiamo che accogliere a braccia aperte la nuova delegata per il litorale considerando quanto è importante per noi e per i commercianti che rappresentiamo un positivo rapporto di dialogo reciproco, nel rispetto assoluto delle regole. Detto ciò, il nostro pensiero va ad Alessandro Novi ed al lavoro straordinario che ha svolto in tutti questi anni di servizio sul litorale”.

“Un ringraziamento speciale al comandante Novi, che ha lavorato sempre con grande professionalità ed una disponibilità davvero encomiabile per il nostro litorale” – questo il commento del direttore Federico Pieragnoli: “Come associazione siamo a disposizione della nuova delegata e come è nostro costume collaboreremo lealmente con lei e con tutta la polizia municipale sempre nell'ottica di una valorizzazione del litorale pisano e del suo importante tessuto imprenditoriale”.

“Inutile dire che il comandante Novi ci mancherà dopo tantissimi anni di lavoro insieme gomito a gomito” – conclude il presidente di ConfLitorale Confcommercio Fabrizio Fontani: “Allo stesso tempo formuliamo i nostri i migliori auguri alla Vitagliano alla quale offriamo tutta collaborazione possibile e da cui ci attendiamo sensibilità rispetto alle istanze di crescita, animazione e sviluppo di cui marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone hanno una grande necessità”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

