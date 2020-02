Manutenzioni stradali, Testai (FI): "Strade comunali in grave stato"

E' bizzarra la situazione che si è creata a Fucecchio, il Sindaco Spinelli sollecita la Città Metropolitana affinchè intervenga quanto prima sui tratti di strada di sua competenza e maggiormente a rischio per l'incolumità di automobilisti e cittadini; dimenticandosi dei ripetuti appelli che il sottoscritto ed il gruppo FI in consiglio comunale da anni fa nei suoi confronti, perchè metta in sicurezza alcune strade comunali, che versano in grave stato di manutenzione, con altrettanti rischi per la sicurezza dei cittadini.

Gli vorrei ricordare tanto a titolo di promemoria, via di Burello e via Ramoni, che presentano in più tratti cedimenti di carreggiata e dissesti vari; via Montebono con una frana che costringe al senso unico alternato e difformità del manto stradale dovuti anche a radici di alberi, ritenute pericolose dalla Polizia Locale, tanto che ne impediscono anche lo svolgimento di manifestazioni sportive, via Poggio Osanna, dove proprio nelle vicinanze del nuovo ponticino si creano pericolosi ristagni d'acqua lunghi decine di metri e dovuti alla mancata manutenzione dei fossi e fogne stradali; e poi ancora molte altre strade e marciapiedi del centro cittadino.

La Città metropolitana deve avere più rispetto di Fucecchio, che non deve considerare l'ultimo avamposto al confine con la provincia di Pisa, ma una città la cui situazione viaria ha bisogno di attenzioni e soprattutto manutenzioni ed interventi da parte degli enti preposti; interventi continui e programmati e non estemporanei, per questo ho chiesto che della situazione se ne occupi anche il nostro Consigliere in Metrocittà, Paolo Gandola che nei prossimi giorni farà, insieme a me, un sopralluogo nei punti più problematici della zona.

La situazione, in ogni caso, è poi doppiamente bizzarra in quanto le sollecitazioni del sindaco alla Metrocittà avvengono solo dopo che qualche cittadino ha reso pubbliche le criticità ed in particolare della variante di San pierino, con foto e video sui social; evidentemente il Sindaco prende atto della realtà territoriale solo da questi strumenti.

Insomma si predica bene e si razzola male!

FI centrodesta Fucecchio

Il Capogruppo Simone Testai

C.C. Fucecchio Sabrina Ramello

