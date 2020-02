Marijuana coltivata in casa con l'allaccio abusivo alla corrente elettrica: arrestato

I carabinieri della Stazione di Vernio questa mattina hanno arrestato un cittadino albanese ritenuto responsabile del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti oltre che di furto aggravato di energia elettrica. L’indagine è iniziata qualche settimana fa quando i Carabinieri di Vernio hanno appreso la notizia di un presunto giro di marijuana fai da te coltivata in larga scala. Durante la perquisizione a casa del sospettato, hanno poi rinvenuto una serra artigianale per la coltivazione di marijuana, con circa 60 piante già in stato di essicazione e alte circa 2 metri. Sul posto è stato rinvenuto tutto il materiale necessario per il confezionamento, la pesatura, la suddivisione delle dosi, l’irrigazione e la cura delle piante. Si stima che lo stupefacente avrebbe fruttato circa 30mila euro. Inoltre i miliatri con l'aiuto di Enel hanno poi accertato l’allaccio illegale al contatore alla rete pubblica. La coltivazione veniva infatti effettuata utilizzando ventilatori, diverse lampade ed un impianto di controllo dell’umidità, il tutto alimentato tramite un allaccio abusivo alla rete di distribuzione pubblica dell’energia elettrica. L’arrestato verrà processato per rito direttissimo.

Tutte le notizie di Vernio