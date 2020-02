Mine Vaganti, incontro coi protagonisti a Pontedera

Si terrà sabato 8 febbraio alle 18 presso il Centro*Pontedera in via Terracini 1/3 a Pontedera l’incontro con i protagonisti dello spettacolo Mine vaganti di Ferzan Ozpetek. Una produzione del Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana. A moderare l’incontro con Francesco Pannofino, Paola Minaccioni, Arturo Muselli, Giorgio Marchesi, Caterina Vertova, Roberta Astuti, Sarah Faklanga, Mimma Lovoi, Francesco Maggi, Luca Pantini ed Edoardo Purgatori ci sarà il giornalista e critico Gabriele Rizza. Il testo Mine Vaganti sarà in scena al Teatro Era sabato 8 febbraio alle 21.00 e domenica 9 febbraio alle 17.30 ed entrambe le date sono sold out.

Lo spettacolo racconta della difficoltà di dire la propria diversità, nel quadro di una “famiglia” anticonvenzionale. La storia del film del 2010 di Ferzan Özpetek, grande successo di botteghino e critica (2 David, 5 Nastri d’argento, 4 Globi d’oro) arriva per la prima volta in teatro, diretto dallo stesso Özpetek, al debutto nella prosa. L’incontro, a ingresso libero, è organizzato da Fondazione Teatro della Toscana/Teatro Era e Sezione soci Coop Valdera.

Fonte: Ufficio Stampa

