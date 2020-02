Misericordia di Poggibonsi e Banco Farmaceutico, 4 luoghi per poter donare

Anche una banale emicrania diventa un problema per chi non può permettersi un analgesico.

Per questo torna la Giornata di Raccolta del Farmaco: iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus con la collaborazione locale della Misericordia di Poggibonsi che si occuperà di distribuire quanto raccolto agli indigenti del territorio.

Novità del 2020 è la durata, dal 4 al 10 febbraio si può andare nelle farmacie aderenti (Comunale, Del Vivo, Del Zanna e “il Romituzzo”) e donare un farmaco tra quelli senza obbligo di ricetta: all'occorrenza sarà il farmacista ad aiutare nella scelta. Sabato 8, per l'intera giornata, saranno presenti i volontari della Misericordia per sensibilizzare i clienti e coadiuvarli nella donazione.

“Sapere che, grazie alla generosità dei concittadini, aiutiamo coloro che devono scegliere se comprare del cibo oppure una medicina è un grande conforto per l'anima. Lo sguardo riconoscente di chi ha avuto un farmaco è il regalo più gratificante che si possa ricevere. - a parlare è Luisa Giolli, responsabile del banco farmaceutico della Misericordia - Per carità, non salviamo la vita con uno sciroppo per la tosse: ma l'aiuto che diamo è spesso fondamentale per chi è indigente”

Si ricorda che, presso la Misericordia, è attiva tutto l'anno la raccolta di medicinali non scaduti per conto del Centro Missionario Medicinali di Firenze che li distribuisce in Italia e nel mondo. Perciò se avete in casa medicinali (con obbligo di ricetta o di libera vendita) che non utilizzate potete portarli nella sede di via Volta (tutti i giorni dalle 8 alle 20).

Ulteriori informazioni su queste iniziative sui canali social della Misericordia di Poggibonsi.

Fonte: Misericordia di Poggibonsi

