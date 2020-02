No Fly Zone, Bikers rombano a Dogana

“Vieni in pace, o stai a casa”. Allegria, serenità, rispetto reciproco, voglia di stare insieme: è questa la filosofia dei “Bikers”, che sabato 8 febbraio daranno vita a un ritrovo e alla “festa più irriverente della Toscana” nella frazione di Dogana (Castelfiorentino).

Promossa dal TNT Biker group sezione MotoClub di Castelfiorentino con il patrocinio del Comune, la manifestazione prenderà il via nel pomeriggio (ore 16.00 in poi) con musica, “aperitivi superlativi”, birra e free camping, in modo da consentire a tutti – e in particolare agli appassionati delle due ruote – di conoscersi, socializzare e scaldare un po’ l’atmosfera. Il gruppo “Bikers” è da sempre orgoglioso della propria identità: i suoi componenti amano distinguersi - ognuno – con un proprio “nickname”, quasi a suggerire una particolare attitudine, la propria fisionomia, o magari un aspetto del carattere.

La festa è in ogni caso aperta a tutti (motociclisti e non). Alle 17.30 è prevista l’esibizione della prima band musicale: “I Germi Blues Band”.

In serata, alle ore 20.00, è prevista la cena all’interno di un apposito stand, debitamente riscaldato: oltre a diverse portate da ordinare sul momento, sarà possibile consumare una favolosa bistecca di chianina con patatine (su prenotazione) al costo di 20 euro. Nel dopocena, musica live con “Lady Ramona & Matteo Frusciante” fino alla mezzanotte.

Per informazioni: Semir 392.7750000, Piovra 338.2110509; il sito web: www.motobomb.it oppure la pagina facebook TNT biker group.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino