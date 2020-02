Sono stati installati in questi giorni alcuni nuovi giochi per bambini nel giardino di via Einaudi a Quarrata.

Si tratta di un “castello” giallo, rosso e blu, con scalette, torretta e scivolo, e di una piramide per l’arrampicata su corde. I nuovi giochi vanno a completare l’offerta ludica del giardino, che era già dotato di altri tre giochi a molla.

“Il giardino – spiega il Sindaco Marco Mazzanti – si trova all’interno di un quartiere cittadino densamente abitato e da tempo pensavamo di investirvi alcune risorse per ampliare l’offerta di arredo e di giochi a servizio dei ragazzi. In questo modo, con l’arrivo della bella stagione, i bambini e le bambine della zona avranno la possibilità di giocare all’aria aperta, usufruendo anche di due nuovi giochi”.

I giochi sono stati installati questa settimana e sono per il momento in fase di consolidamento, ma potranno essere utilizzati già a partire dai prossimi giorni. L’intervento, dal costo di circa 7700 euro, interamente finanziati dal Comune di Quarrata, è stato realizzato dalla ditta Gottardo srl.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa

