Nuovo Conventino, al via il piano di recupero a Firenze

Un’area abbandonata di oltre 3mila metri quadrati che sarà riqualificata con una nuova funzione residenziale. È quanto prevede il piano di recupero del complesso Nuovo Conventino di via Giano della Bella, situato accanto al polo del cosiddetto ‘Vecchio Conventino’ già rinnovato e rilanciato con vocazione artigianale. L’amministrazione comunale, nell’ultima seduta, ha dato l’ok alla riqualificazione del complesso con l’adozione del piano di recupero.

Il piano prevede un intervento di demolizione e ricostruzione con una sostanziale riduzione della superficie ricostruibile che sarà di 2mila metri quadrati. La destinazione d’uso è 100% residenziale comprensiva di esercizi commerciali di vicinato. Ciascun appartamento dovrà avere una superficie minima di 40mq e posto auto pertinenziale. Nel dettaglio, il piano prevede la demolizione dell’edificio esistente e la realizzazione di un nuovo complesso edilizio da 36 alloggi. L’intervento comporterà la riqualificazione di tutta l’area esterna privata, con la creazione anche un percorso pedonale privato a uso pubblico per connettere direttamente via Giano della Bella con via Villani. Il nuovo edificio si presenterà su due piani fuori terra, con un interrato destinato ad autorimessa. Il percorso privato a uso pubblico seguirà inizialmente il muro esterno del Vecchio Conventino e proseguirà poi tra la cabina Enel esistente e il nuovo edificio per accedere a via Villani. Il piano prevede inoltre la riqualificazione dell’accesso da via Giano della Bella.

L’edificio oggetto dell’intervento, adiacente al vecchio Conventino, è situato tra via Giano della Bella, via del Casone e via dei Villani. Realizzato negli anni 80 come ampliamento del complesso artigianale è attualmente in stato di abbandono.

