Pallavolo e basket azzerano il consumo di plastica: borracce e acqua buona per la Cerretese

Quattromila bottiglie da 1.5 litri di acqua per la pallavolo. Cinquemila bottiglie da 0.5 litri di acqua per il basket. Trecento chili di plastica.

Questo l’impatto annuale sull’ambiente che le società di Pallavolo e Basket di Cerreto Guidi hanno deciso insieme di azzerare.

Fare un uso cosciente del PET è fondamentale in tempi in cui le risorse del pianeta non riescono più a tenere il passo con il costante incremento dei consumi.

Spesso si tende a considerare il problema della bottiglia in plastica esclusivamente in relazione alla questione del suo smaltimento. In verità, le stesse emissioni di carbonio derivanti dal processo di produzione giocano un ruolo predominante in termini di impatto ambientale, a cui si aggiungono quelle derivanti dal trasporto. Oltre a questo, migliaia di tonnellate di PET finiscono comunque negli oceani a cadenza giornaliera, andando a minacciare tanto la salute delle acque che degli animali orbitanti attorno a quell'ecosistema.

Le due società, che condividono in armonia gli spazi del palazzetto di Cerreto Guidi, si sono accordate a fine 2019 per dare un piccolo ma significativo contributo all’ambiente decidendo di fare installare nella zona degli spogliatoi un impianto di filtrazione capace di erogare acqua a temperatura ambiente e fredda.

L’Amministrazione Comunale ha accolto con entusiasmo l’iniziativa mettendo a disposizione gli allacciamenti elettrici ed idraulici, condizione necessaria per l’installazione, mentre il costo mensile sarà a carico delle due società: agli atleti del basket e alle atlete della pallavolo basterà dotarsi di una borraccia per potersi rifornire prima e durante gli allenamenti e le partite.

Nella serata di Martedì 4 Febbraio di è svolta l’inaugurazione dell’impianto alla presenza dell’assessore allo Sport Moreno Costagli, dei capitani Giulia Semenzato e Pietro Pantani e della dirigenza di entrambe le società: un gesto piccolo ma significativo per ribadire la volontà di lasciare un pianeta migliore alle generazioni future.

