Porter e Panda, il Comune di Lucca vende all'asta tre mezzi

Il Comune di Lucca ha pubblicato un avviso per procedere all'alienazione di tre veicoli mediante asta pubblica con il metodo dell'offerta segreta. L'offerta, a pena d'esclusione, dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lucca entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 febbraio 2020 esclusivamente a mezzo di plico chiuso con le modalità riportate nell'avviso. Il prezzo a base d'asta è 4.000 euro. I veicoli, da vendersi in unico lotto, sono un Piaggio Porter del 1996, una Fiat Panda del 2001 e una Fiat Panda 4x4 del 2012. Tutte le informazioni e le modalità di sopralluogo sono reperibili sul sito del Comune di Lucca, pagina “Bandi di Gara, Contratti e Avvisi”- sezione “Altri avvisi”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

