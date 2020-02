Regionali, Civica Toscana: "Positivi gli incontri con gli amministratori"

"Chiediamo, ancora una volta, che sia data voce alle istanze territoriali in una campagna che non può e non deve essere solo scontro politico tra forze politiche nazionali. Non solo, in questo contesto riteniamo un fattore non positivo che, dal 20 dicembre ad oggi, non sia stata riconvocato il tavolo della coalizione e riteniamo necessario che questo sia fatto assieme al candidato presidente Giani". Le parti politiche devono affiancare il percorso del candidato presidente, quella di Eugenio Giani non può essere una corsa solitaria: "Non vorremmo che il positivo entusiasmo che ha dato l'Emilia Romagna sia ritenuto sufficiente per impostare la campagna elettorale in Toscana: questo non deve far tirare i remi in barca alla coalizione e pensare che il più è fatto", dichiara il presidente Giacomo Trentanovi.

"E' necessario un rafforzamento dei servizi pubblici nella sanità regionale per dare una risposta alle attese dei cittadini toscani", dichiara il vicepresidente Daniele Lorenzini. "Vogliamo dare ai toscani una maggiore efficienza e puntualità dei servizi sui territori per evitare di ricorrere a code interminabili ai Pronto Soccorso.

E' necessaria una grande attenzione alle cure intermedie soprattuto per le persone più deboli, come gli anziani, dimesse dall'ospedale e non in grado di essere autonome".

"La salute nasce dal territorio", chiude Lorenzini, "questa è la nostra stella cometa".