Rottura a Brusciana, giovani organizzatori lasciano il circolo: "Eventi spostati in altre sedi Arci"

Polemica al circolo Arci di Brusciana (Empoli) dove una buona parte di giovani volontari e soci che organizzava la maggior parte degli eventi ha deciso di andarsene, in rottura con gli iscritti del vecchio corso. La notizia corre su Facebook, con una comunicazione breve ma pungente:

"Dopo quattro anni di socialità, concerti, teatro, letture, associazionismo, politica, mutualismo e solidarietà, cene e bevute, fatiche grandi e altrettante soddisfazioni, abbiamo deciso di lasciare il Circolo.

Questa scelta è dovuta a decisioni prese da una parte del consiglio senza consultarci, ciò ha portato a una conseguente perdita di fiducia. La nostra risoluzione è stata frutto di una lunga riflessione e discussione, con amarezza e dispiacere diciamo addio a Brusciana e a tutto quello che per noi e per tutti e tutte ha rappresentato quel luogo in questi anni. [...] Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore chiunque abbia contribuito in qualsiasi modo a fare del Circolo di Brusciana quello che è stato fino a ora, un luogo speciale di inclusione, rispetto, divertimento e tanto amore".

Alla sede di Brusciana non resterà altro che rinnovare il circolo direttivo e riorganizzare l'intero assetto. Chi sta abbandonando però non ha detto addio alla socialità. "Noi rimaniamo compatti e ci prepariamo a spostare in altri circoli Arci tutti gli eventi fissati in precedenza e a organizzarne di nuovi in altri contesti", spiegano ancora.

Nella piccola frazione empolese infatti in questi anni venivano tenuti concerti, cene a tema, dibattiti politici e mostre culturali. Tra i commenti su Facebook sono già arrivate proposte per il 'trasferimento', chi dice Castelfiorentino, chi Cerreto Guidi. Vedremo come andrà a finire e se l'attuale direzione risponderà al comunicato.

Elia Billero

