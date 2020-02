Ha tentato di rubare 5 paia di pantaloni da un negozio e nella fuga ha anche preso a pugni l'addetto alla vigilanza, ma poi l'uomo è dovuto tornare per recuperare la borsa con all'interno i documenti persa nel corso della colluttazione. È così fallito il colpo ieri, in via Gioberti a Firenze, e l'uomo, un 28enne bielorusso, è stato arrestato dai carabinieri intervenuti.

Tutte le notizie di Firenze