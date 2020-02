Scappa sullo scooter rubato, fermato al posto di blocco a Rifredi

Un umo di 30 anni, a bordo di uno scooter rubato ha ignorato l'alt dei carabinieri ed è fuggito la notte scorsa a Firenze. La fuga dell'uomo non è durata molto perché è stato fermato dai militari grazie a un posto di blocco allestito da alcune pattuglie del nucleo radiomobile non appena avvisate dell'accaduto dai colleghi. È successo in via Carlo del Prete. L'uomo, originario del Marocco, è accusato di ricettazione e anche di violazione delle norme sull'immigrazione: è in Italia senza permesso di soggiorno.

Tutte le notizie di Firenze