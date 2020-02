Sedie, cattedre e appendiabiti nuovi per le scuole di Lamporecchio

L'Amministrazione Comunale di Lamporecchio, nell'ottica di un sempre maggiore e costante miglioramento degli ambienti legati alla crescita e all'educazione di tutti i nostri ragazzi, si è in questi giorni fatta carico di una importante opera che riguarda la Scuola Primaria e dell'Infanzia.

Sono stati infatti acquistati numerosi complementi d'arredo in sostituzione di quelli esistenti, ormai vecchi e non più nelle adeguate condizioni. Per quanto riguarda la Scuola Primaria, sono state sostituite totalmente le sedie, per un totale di 300 unità. In aggiunta a n° 15 cattedre, n° 20 armadietti e ben n° 300 appendiabiti. Inoltre è stata totalmente attrezzata col materiale idoneo una intera “classe senza zaino”, così da avere, ad oggi, tutte e cinque le classi della sezione “senza zaino” dotate degli arredi giusti e di tutto il necessario. A questo vanno aggiunti acquisti vari di materiale minuto, sia per la Scuola Primaria che per la Mensa ad essa riservata.

Sempre parlando di refettori, sono state acquistate n° 60 sedie per la mensa della Scuola dell'Infanzia di Borgano. Il tutto ammonta ad un valore complessivo di oltre € 20.000 che l'Amministrazione ha destinato per migliorie nel settore scolastico.

Come afferma Daniele Tronci, Assessore alla Scuola, “Continua senza sosta, l’attività e l’impegno per migliorare le scuole e in particolare l’accoglienza dei nostri alunni, molto è stato investito sulle strutture, adesso gli arredi per tutta la scuola primaria. Alta rimane anche l’attenzione alla nostra mensa centralizzata e ai refettori con continui investimenti in attrezzature, impianti oltre a dedicarci quotidianamente alle derrate utilizzate e alla qualità dei pasti e dei menù offerti ”

