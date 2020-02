Telelaser in viale Nenni, 8 multe per eccesso di velocità

Continuano gli interventi della Polizia Municipale di Firenze mirati alla sicurezza stradale. Stamani pattuglie dell'Autoreparto hanno effettuato un posto di controllo in viale Nenni direzione uscita città (altezza via del Caravaggio) con l'utilizzo del telelaser. Dalle ore 10 alle 12 circa impegnati agenti sono stati elevati e contestati 8 verbali per il superamento del limite di velocità (sanzione da 173 euro con taglio di 3 punti/patente), rispettivamente a 7 auto e una moto. Le velocità misurate e per cui sono scattati i verbali sono comprese tra i 74 e gli 86 chilometri orari (limite di 50 km/h).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

