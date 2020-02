Terzo pusher arrestato a Firenze in tre giorni

Ieri mattina la polizia ha arrestato un altro spacciatore sorpreso all’opera in Piazza San Jacopino: è il terzo nel giro di pochi giorni. Gli agenti del Commissariato San Giovanni si sono appostati nella piazza e intorno alle 11.00 hanno potuto osservare uno scambio di droga avvenuto a bordo di un’autovettura.

Concluso l’affare, pusher e cliente si sono separati; quest’ultimo è stato fermato in viale Belfiore e trovato in possesso di 45 grammi di hashish appena acquistati per 250 euro in contanti.

Per l’uomo, un cittadino romeno di 28 anni è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Individuato l’acquirente, in poco tempo i poliziotti sono risaliti alla persona che poco prima gli aveva venduto la droga: si tratta di un fiorentino di 31 anni.

La polizia è andata a prenderlo a casa sua a Rifredi; nell’abitazione gli investigatori di San Giovanni hanno trovato altro stupefacente: 56 grammi di hashish e una decina di marijuana. L’uomo è finito in manette con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga.

