Tramvia a Firenze, assemblea al Teatro Affratellamento: "Perplessità sul progetto '3.2'"

Il giorno 4 febbraio 2020 si è tenuta una affollata assemblea cittadina (250 persone) al Teatro Affratellamento dove si è discusso di mobilità a Firenze con particolare riguardo al progetto di tranvia 3.2 che dovrebbe andare da Piazza della Libertà a Bagno a Ripoli.

Sono stati illustrati i principali problemi che questa infrastruttura presenta, dagli impatti sul patrimonio verde a quello dei cantieri, da quelli sul traffico a quelli sull’aria.

Si è fatto presente che i principali problemi della mobilità a Firenze sono la mancanza di pianificazione, l’insufficiente offerta di trasporto pubblico e l’afflusso di pendolari che ancora non trovano risposte adeguate.

Si è discusso e approvato un breve documento in cui si riassumono le questioni irrisolte, si chiede una moratoria dell’avvio dei lavori e che il progetto sia assoggettato a VIA (valutazione di impatto ambientale).

Mozione approvata:

L'assemblea cittadina tenutasi il giorno 4 febbraio 2020 presso il teatro Affratellamento riconosce la stringente necessità di implementare il trasporto pubblico per liberare la città da inquinamento ed eccessivo traffico privato.

Si ritiene insufficiente e obsoleta la realizzazione di tranvie che possono risolvere solo parziali problemi, mentre la questione è di area metropolitana dove gravitano quote notevoli di pendolari che rappresentano circa il 40% del traffico.

I problemi del traffico si risolvono soprattutto con una efficace pianificazione dei trasporti, non con singoli interventi scollegati come accaduto fino ad ora.

Si constata inoltre che il sistema di tranvie adottato per Firenze appare estremamente invasivo e impattante nel percorso cittadino, poco rispettoso della città, del verde e dei suoi abitanti; è estremamente costoso e grava pesantemente sui bilanci del Comune.

Si ritiene indispensabile procedere ad una valutazione di impatto ambientale sulla tranvia 3.2; è indispensabile una moratoria su questo progetto e pensare soluzioni alternative che possano essere meno impattanti.

Fonte: Ufficio Stampa

