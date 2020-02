Aggredisce 21enne e le ruba il cellulare, indaga la polizia

Una ragazza di 21 anni è stata aggredita e derubata a Firenze. La giovane, studentessa di origini statunitensi, è stata colpita al volto con una bottiglia di birra in piazza de' Cimatori nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio. Il ladro, un giovane descritto come sui 25 anni, le ha preso il cellulare ed è fuggito.

La ragazza, soccorsa prima da un passante e poi dai sanitari inviati dal 118, ha riportato un trauma cranico non grave e un taglio alla fronte, per la quale è stata giudicata guaribile in 21 giorni. La polizia ha fatto partire le indagini.

