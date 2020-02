Biblioteca Cerreto Guidi, lavori in corso per 850mila euro

Va avanti, a Cerreto Guidi, la riqualificazione della “Santi Saccenti”, l’edificio di fronte al Municipio, dichiarato inagibile dopo il downburst del 2014.

Grazie al “Bando Periferie” sono in corso lavori per un importo di €.850.000 per realizzare una biblioteca pubblica nel seminterrato che guarda verso la vallata. Il piano terra comprende invece spazi per i laboratori, per le associazioni ed una caffetteria, quest’ultima realizzata grazie al bando “Spazi Attivi” della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Nei giorni scorsi Gianpaolo Lastrucci, membro del Comitato d’indirizzo della Fondazione, ha compiuto un sopralluogo, accompagnato dal Sindaco Simona Rossetti, dal direttore dei lavori Arch. Alberto Casini e dai tecnici del Comune.

Gianpaolo Lastrucci ha espresso soddisfazione per i lavori che porteranno nei prossimi mesi all’inaugurazione della struttura con nuove funzioni pubbliche.

In questi mesi l’edificio è stato messo in sicurezza con una parziale demolizione per procedere poi a un migliore adeguamento della struttura con la creazione di bellissimi locali per la biblioteca e per la caffetteria, oltre che per una panoramica terrazza.

“L’Amministrazione comunale- commenta il Sindaco Simona Rossetti- ha avviato un percorso di riqualificazione dopo il downburst, progettando il recupero dell’immobile e trovando nel Bando Periferie un prezioso canale di finanziamento. Abbiamo svolto un processo di rigenerazione urbana che è partito non solo dalla volontà di ristrutturare un edificio in disuso, ma dall’ opportunità di una rinascita che lo restituisca alla collettività attraverso un intervento che ridia funzionalità e utilità pubbliche. In questo percorso abbiamo intercettato finanziamenti importanti grazie al citato Bando periferie e al Bando spazi attivi della Fondazione CR Firenze che ringrazio per la sensibilità dimostrata”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Cerreto Guidi