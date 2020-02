Bilancio e lavori a Lamporecchio, il punto di sindaco e assessore

Questa mattina, giovedì 6 febbraio, il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici hanno presentato, davanti agli organi di stampa, l’elenco delle opere realizzate, in corso di realizzazione e finanziate con il bilancio di previsione dell’anno 2019, facendo il punto di quanto già compiuto e delle opere in cantiere per il 2020, in un'ottica di trasparenza e informazione su come vengono utilizzate le risorse pubbliche della comunità.

“E’ stato un anno intenso e di transizione, legato al rinnovo degli organi amministrativi e giocoforza caratterizzato da un periodo in cui l’attività amministrativa è rimasta “congelata” in attesa dell’impostazione della nuova programmazione e delle priorità. Questo non ci ha comunque impedito di portare avanti il lavoro sugli interventi che avevamo in corso e iniziare a sviluppare quelli inseriti sul programma elettorale con cui abbiamo vinto le elezioni amministrative” ha dichiarato il sindaco Alessio Torrigiani.

“E’ difficile stilare una classifica, in termini d’importanza e di impegno di risorse, fra le opere realizzate o in corso di realizzazione. Tuttavia ritengo che la conclusione dei lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico di alcuni plessi scolastici, delle opere di estensione e manutenzione con contestuale efficientamento energetico della pubblica illuminazione, della messa in sicurezza stradale di alcune strade comunali e l'adeguamento del palazzo comunale alla normativa sulle barriere architettoniche siano fra quelle più rilevanti” conclude il sindaco.

L’assessore ai lavori pubblici Alessandro Bochicchio ha delineato il quadro per il 2020: “A breve partirà un importante intervento di adeguamento ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione (Via Gramsci, Via Carraia e Via Berlinguer) oltre ad alcuni interventi sulla viabilità quali: la realizzazione di un tratto di marciapiede in località Borgano, del parcheggio pubblico a Papone e di una rotatoria sulla S.P. 10 a Mastromarco. Inizieranno anche i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione dell’impianto sportivo “I Giardinetti” e la posa di giochi e arredo urbano in plastica riciclata su alcune aree verdi. Adesso faremo velocemente un confronto fra Giunta e gruppo consiliare per condividere le priorità del 2020 e poi iniziare le attività di progettazione, le cui parole d’ordine saranno riqualificazione e rigenerazione urbana. Colgo l’occasione per anticipare che sto lavorando, con un gruppo aperto di giovani, alla costituzione di un laboratorio di idee che mi affianchi nella progettualità ed a cui voglio dare ampia autonomia”.

Fonte: Comune di Lamporecchio

