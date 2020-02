Borracce targate Masoni-LVMH per oltre mille studenti di Santa Croce sull'Arno

Il comune di Santa Croce sull'Arno, grazie ad un finanziamento di Masoni Spa, che con l’entrata di LVMH Métiers d’Art ha un nuovo assetto societario, consegnerà alle bambine e ai bambini delle scuole di Santa Croce sull'Arno delle borracce riutilizzabili, fatte al 100% di alluminio, per contribuire all'eliminazione della plastica dalle abitudini quotidiane collettive, e per promuovere una corretta educazione ambientale per i più piccoli.

"Sono 1122 gli alunni e le alunne delle scuole primarie e secondarie di primo grado in tutto il territorio Comunale", spiega il sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda. "L'idea nostra era quella di dare una fornitura di borracce a tutte e tutti, come è già successo in altri Comuni nei mesi scorsi. Avevamo alcuni preventivi a disposizione. Poi, insieme a Masoni Spa e a LVMH Métiers d'Art, sempre attenti alle esigenze del territorio, si è cercato di fare un passo in più: quello di abbandonare completamente la plastica e scegliere la via dell'alluminio. In questo caso la spinta di un privato ha reso possibile la realizzazione di un vero e proprio progetto di altissima qualità, grazie anche alla produzione di un libretto informativo ricco di curiosità e di giochi che verrà distribuito insieme alle borracce. Il giorno della consegna, il 25 febbraio prossimo, sarà allo stesso tempo un traguardo e una partenza nuova. Mi auguro di vedere queste borracce negli zainetti dei nostri alunni per molto, molto tempo.".

Masoni Spa, in comproprietà con LVMH Métiers d'Art, ha deciso di regalare le borracce anche agli oltre 100 dipendenti del Comune di Santa Croce sull'Arno, per lanciare un messaggio anche ai più grandi: non è mai troppo tardi per dare il via ad una buona abitudine.

Martedì 25 febbraio 2020 il Sindaco Giulia Deidda, insieme al Dirigente Scolastico Alessandro Imperatrice e a Monsieur HUGUES PICHON (in rappresentanza di LVMH Métiers d'Art e Masoni spa) farà il giro delle scuole primarie e delle medie di Santa Croce sull’Arno e Staffoli per la consegna.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

