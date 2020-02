Buoni scuola per le scuole d’infanzia paritarie private: c’è tempo fino al 15 febbraio

Il Comune di Vinci ricorda che c’è ancora tempo fino al 15 febbraio per l’adesione all’avviso pubblico che assegna i buoni scuola da utilizzarsi per l’a.s. 2019/2020 (settembre 2019 - giugno 2020) a parziale o totale copertura delle spese sostenute per chi frequenta le scuole dell'infanzia paritarie private (3-6 anni).

Modalità di presentazione della domanda:

La domanda per l’accesso ai buoni scuola 3-6 anni può essere presentata dai genitori/tutori presso il Comune ove è ubicata la scuola. I soggetti interessati potranno richiedere la modulistica presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via R. Fucini n.7/A a Vinci e in via C. Battisti n.74 a Spicchio Sovigliana o presso le scuole frequentate o scaricarla dal sito del Comune di Vinci. Le domande, debitamente compilate, dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico entro venerdì 15 febbraio 2020 nel seguente orario:

- a Vinci capoluogo: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30;

- a Spicchio: lunedì, martedì, giovedì e venerdì’ dalle ore 10 alle ore 13;

Non saranno accolte domande oltre i termini. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

Si tratta di un contributo regionale per quelle famiglie i cui figli, nell’anno scolastico corrente, frequentano una scuola dell’infanzia privata paritaria e hanno un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

I Comuni provvederanno a individuare, tra le famiglie inserite nella graduatoria, i beneficiari dei buoni scuola, indicando l’importo assegnato a ciascuno.

Al termine dell’anno scolastico in corso, i beneficiari dei buoni scuola dovranno presentare, all’Ufficio Scuola del Comune, le ricevute fiscali della spesa sostenuta. Le domande possono essere presentate dal 15 gennaio al 15 febbraio 2020 presso il Comune dove ha sede la scuola frequentata dal bambino. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli uffici scuola dei Comuni.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Srampa

Tutte le notizie di Vinci