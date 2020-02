Campionato Regionale GPG, ottimi risultati per gli agonisti del Club Scherma Cambiano

Durante il fine settimana, 1 e 2 febbraio, è andato in scena, presso il complesso polisportivo La Bastia a Livorno, il Campionato Regionale GPG, destinato ad assegnare il titolo Regionale nelle categorie U14 di fioretto, spada e sciabola. Un’importante manifestazione che oggi ha raggiunto un livello di rilievo in quanto, oltre ad assegnare il Titolo di campione Regionale di categoria, rappresenta anche un pass per raggiungere la fase nazionale.

Il Club Scherma Cambiano ha schierato per questa competizione ben 9 atleti distribuiti nelle specialità del fioretto femminile e della spada maschile:

· nella specialità Fioretto individuale femminile: Galassini Sveva, Ono Martina, Taddeini Elena (cat. Ragazze) e Pallicca Margherita (cat. Allieve)

· nella specialità Spada individuale maschile: Leoni Leandro, Meaolo Danilo, Profeti Niccolò (cat. Ragazzi) e Giovannini Guido, Gronchi Federico (cat. Allievi)

I risultati sono stati di tutto rilievo considerata la bellissima prestazione dello spadista Federico Gronchi il quale si aggiudica un onorevolissimo secondo posto e quindi il titolo di Vice Campione Regionale GPG nella categoria Spada individuale allievi dopo aver condotto una gara eccellente. Ottima anche la prestazione del compagno di squadra Giovannini Guido che conquista una decima posizione di tutto rispetto e che non accede agli ottavi di finale per una sola stoccata di differenza.

Una nota di merito va assegnata anche gli altri spadisti Meaolo, Profeti e Leoni alla loro gara di esordio.

Nella giornata di sabato hanno gareggiato le ragazze del fioretto, le quali si sono ben difese ma si sono dovute arrendere alla seconda eliminazione diretta contro atlete sicuramente, al momento, più quotate a livello di ranking.

Il Club Scherma Cambiano sembra aver iniziato col piede giusto questo nuovo anno 2020, sia in campo agonistico che pre-agonistico, in quanto ha messo a segno risultati di rilievo che lasciano ben sperare per il prossimo futuro.

Da evidenziare la bella prestazione della squadra di spada maschile nella categoria C2 zona Centro a Roma che conquista un meritato quinto posto con Pezzatini Paolo, Mancini Jacopo, Verdiani Gianmarco e Mannini Giovanni.

Ottima anche la prestazione avuta dai due spadisti Verdiani Gianmarco e Guerrazzi Lucrezia che nella prima Prova del Campionato Toscano Cadetti/giovani svoltosi a Piombino hanno ottenuto rispettivamente un secondo e terzo posto nelle loro rispettive categorie.

Buona la partecipazione di Guerrazzi Lucrezia alla Seconda Prova Cadetti di fioretto femminile ed alla Prova di Campionato Europeo Cadetti sempre nella specialità del fioretto femminile portando a termine, in entrambi i casi, un ottimo girone di qualificazione ottenendo tutte vittorie, uscendo di gara alla seconda diretta perdendo sempre di misura.

Non meno importanza, per il futuro della Società, rivestono gli impegni dei piccolissimi schermidori del Club Scherma Cambiano (Piccini Viola, Marzi Alessandro, Radesca Gregorio, Fantoni Giovanni, Galastri Siria, Haoyang Chen) che si sono cimentati per la prima volta a Siena nel Trofeo Estra e Granducato nella categoria pre-agonistica, ottenendo ottimi risultati, così come il loro coinvolgimento nelle gare del circuito CSAIn, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), e che ha come scopo la promozione delle attività sportive, culturali, assistenziali e ricreative del tempo libero; in questo caso nell’ambito della Scherma.

Per tutto questo è da evidenziare il grande lavoro di tutti i maestri del Club che hanno gettato in poco tempo le basi per un futuro che lascia presagire un buon rendimento a livello di risultati.

Lo sforzo della Società è stato ed è quello di garantire agli atleti un allenamento continuativo nel corso di cinque giorni settimanali con la presenza costante dei maestri e la disponibilità della palestra.

Da evidenziare la costante ed attenta presenza sia in sala che in sede di gara dei maestri Elena Cazzato (responsabile della specialità fioretto), Claudio Del Macchia (responsabile della specialità spada), Ilaria Fiorini (preparatrice atletica), i quali stanno mettendo in atto un accurato programma di allenamento e preparazione atletica finalizzati a far emergere le potenzialità di coloro che sapranno metterle a frutto e di tutti coloro che potranno sfruttarne la competenza e la professionalità maturata negli anni.

Fonte: A.S.D. CLUB SCHERMA CAMBIANO

Tutte le notizie di Empoli