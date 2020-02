Carnevale al Museo di Artimino con Vipia Vetes

Bambini al Museo Archeologico di Artimino aspettando il Carnevale in compagnia di Vipia Vetes. Domenica 9 febbraio alle 10,30 la simpatica matrona torna direttamente dal passato per accompagnare i più piccoli in una visita istruttiva, fra manufatti e reperti etruschi, alla conoscenza di usanze, abitudini, storia e consuetudini di questo popolo. Carnevale al Museo con Vipia Vetes è un’attività pensata per bambini dai 4 ai 14 anni che sono invitati a partecipare vestiti in maschera.

Costo attività 5 euro, comprensivo di biglietto di ingresso al Museo. Prenotazione obbligatoria a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it entro le 13 del 8 febbraio.

Il museo è aperto il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 16, gli altri giorni su prenotazione. Informazioni www.parcoarcheologicocarmignano.it

