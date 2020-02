Coronavirus, opuscolo informativo nelle scuole a Poggio a Caiano

Il Comune di Poggio a Caiano ha predisposto un opuscolo informativo sul Coronavirus per fornire alle scuole le informazioni utili da conoscere. In seguito alle domande pervenute al sindaco e all'amministrazione comunale da parte delle famiglie degli alunni delle scuole di Poggio, questa mattina il sindaco Francesco Puggelli ha incontrato i genitori dei bambini davanti alla scuola Lorenzo il Magnifico, per rispondere ai dubbi e diffondere le informazioni sintetizzate in questo opuscolo.

Basandosi sui dati ufficiali del Ministero della Salute e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'opuscolo informativo ha l'obiettivo di evitare il diffondersi di fake news riguardo al virus e alla sua possibile diffusione negli ambienti scolastici, con conseguente nascita di situazioni di esclusione nelle classi.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa

