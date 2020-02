Da Arezzo al Giappone, la cioccolata Vestri nel Sol Levante

Pochi giorni a San Valentino e in Giappone reclamano Vestri. In questo febbraio 2020, sono 11 anni che nel Paese del Sol Levante si apprezzano le creazioni dell'azienda aretina di cioccolato. E la domanda è in continua crescita. Per festeggiare la ricorrenza e partecipare a fiere e seminari in vista del giorno più romantico dell'anno, Danielo Vestri ha intrapreso un nuovo tour del Giappone.

Prima tappa è il celebre Salon du chocolat a Tokyo, annuale festival, la cui prima edizione risale al 1993. Nei grandi padiglioni della fiera, produttori provenienti da Italia, Germania, Svizzera, Belgio, Russia, Giappone, Canada presentano le loro creazioni, distribuiti in oltre 400 stand. Sono invitate le migliori aziende del mondo, quelle che che si distinguono per qualità dei prodotti, controlli alla filiera, varietà dell'offerta e raffinatezza delle confezioni.

Danielo si sposterà poi a Hokkaidō, situata a nord dell'isola principale dell'arcipelago nipponico, Honshū. Da lì a Fukuoka e poi Hiroshima. In ogni città farà visita a negozi e importatori che hanno puntato sul brand Vestri.

Sosta importante sarà quella di Osaka, dove è stato organizzato un prestigioso seminario sulla cioccolata. Spazio inoltre al racconto sulla coltivazione delle fave di cacao nell'hacienda Vista Alegre in Repubblica Domenicana, che Vestri gestisce ormai da molti anni e alla lavorazione scrupolosa del prodotto nel proprio laboratorio di Arezzo.

Nell'occasione è stata predisposta anche una degustazione che il cioccolatiere aretino condurrà coadiuvato da esperti del settore.

Infine il tour proseguirà su Kyoto e Nasoya.