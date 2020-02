Dopo la Fiorentina, il Livorno: Spinelli cede a una proprietà straniera

Aldo Spinelli, 80 anni di cui per 21 amato e odiato presidente del Livorno calcio, sta cedendo la società al presidente di una multinazionale del noleggio di auto elettriche. Il passaggio delle quote è avvenuto ieri pomeriggio a Genova, negli uffici del gruppo Spinelli. Presente anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti. Majd Yousif, titolare della Share'n'Go, sarà il nuovo presidente: un'altra proprietà straniera di grande livello nel calcio toscano dopo l'arrivo di Rocco Commisso alla Fiorentina. Spinelli ha gestito squadre portuali dal 1985, quando prese il Genoa portandolo a un quarto posto in campionato nel 1991 e a una semifinale di Coppa Uefa nel 1992. Dopo la cessione nel 1997, è rientrato con gli amaranto nel 1997. Le voci di una ipotetica cessione si rincorrevano da anni.

