È morta a Castelfiorentino a 92 anni Floriana Garosi, ex sentinella partigiana e presidente onoraria dell'Anpi castellano. Negli ultimi anni aveva portato la sua testimonianza di combattente negli anni bui della Seconda guerra mondiale tra gli studenti. Colonna portante del movimento femminile castellano, nel 2016 fu insignita della Medaglia della Liberazione nel 70esimo dalla nascita della Repubblica italiana. Due anni più tardi il Ministero della Difesa le inviò l'attestato ufficiale di combattente della Resistenza, consegnatole dal sindaco della città gigliata Alessio Falorni. È proprio Falorni a dare un ricordo commosso della novantenne, pilastro dei valori dell'antifascismo e della libertà: "Raccontare Floriana non è facile. Come si fa a spiegare una ragazza di 92 anni che manteneva la stessa energia di quando, giovinetta fra i partigiani, aveva acquisito una certa fama per la sua capacità di disinnescare le mine, togliendogli la linguetta? La passione, il coraggio, la tenacia di questa donna trasudavano da ogni suo gesto. Ha sempre preso la politica (la sua passione più grande) con una serietà assoluta, lavorando per il paese e per i propri ideali in tutti gli incarichi di responsabilità che ha ricoperto, e ha continuato fino a quando ha potuto a perseguire l’impegno civile di raccontare gli orrori della guerra e del fascismo. Quando vengono a mancare persone così, sono tesori interi di testimonianza e memoria che vengono meno, e ci lasciano il dovere di ricordarli e ricordare".

