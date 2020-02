Gentilino, Venzi al sindaco Ciappi: "Parole inaccettabili"

Diffido pubblicamente il Sindaco Roberto Ciappi per le inaccettabili parole usate nei miei confronti a mezzo stampa nei giorni scorsi e chiedo che mi vengano rivolte scuse, in forma pubblica, per aver offeso la mia reputazione. Grave è l’affermazione fatta dal Primo Cittadino in merito alla questione Depuratore-Rete FognariaGentilino: “Luigi Venzi in qualità di Presidente del Comitato del Gentilino si è appropriato di un merito che non ha, operazione ritenuta strumentale che favorisce i suoi interessi e non quelli collettivi”. L’Art. 1 dello Statuto del “Comitato del Gentilino”, nato nel 2016, infatti stabilisce i motivi della nascita dell’Associazione e precisamente: “salvaguardare gli interessi ed i beni comuni dei condòmini, con particolare riguardo alle problematiche relative alle fognature e all’impianto di depurazione e altri difetti di varia natura avvenuti a seguito della realizzazione dell’Area P.E.E.P. Gentilino”. Per ottemperare a tale punto mi sono impegnato anima e corpo sin dall’inizio. Tutti al Gentilino sanno quanto mi sono adoperato in questa vicenda. Il Comitato del Gentilino nasce per questo ed è stato il motore di una macchina che ha portato, dopo anni di errori e confusione, ad un accordo, sottoscritto a maggio del 2017, tra Publiacqua, Supercondominio, Comune e confinanti del Quartiere e su questo, caro Sindaco, non si discute! E’ in base a tale accordo che inizieranno prossimamente i lavori previsti; lavori, si noti bene, che non avranno alcun costo per le famiglie, come rivendicato sin dall’inizio dal Comitato!!! A quanto pare, però, il Sindaco fa ancora molta confusione sull’argomento e, con le sue dichiarazioni, rischia di crearne altra. Pertanto, approfitto del Vostro spettabile giornale, per invitarlo ad un confronto pubblico sulla tematica in questione, al fine di chiarire di fronte ai cittadini, che meritano la verità, come si è svolta l’intera vicenda, ripercorrendo in ogni suo passaggio l’annosa questione del depuratore e della rete fognaria al Gentilino e fare luce sulle responsabilità e a chi appartengono, per le quali è stato necessario firmare un accordo alla presenza di ben tre avvocati! Tutto questo indipendentemente dal proprio credo politico. Si chiama “senso civico”, al quale sono sicuro, il Sindaco non si sottrarrà, o almeno lo spero..

Il Presidente del Comitato del Gentilino Dr. Luigi Venzi

