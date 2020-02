Giorno del Ricordo, FdI depone un mazzo di fiori in Piazza della Vittoria

Fratelli d’Italia organizza, come ogni anno, un momento di commemorazione, in occasione del Giorno del Ricordo, in onore dei martiri delle foibe e degli esuli Giuliano-Dalmata.

Sabato 8 febbraio, alle ore 15, in piazza della Vittoria a Empoli, eletti, dirigenti, iscritti, simpatizzanti del partito guidato da Giorgia Meloni, si ritroveranno per un momento di riflessione e per deporre un mazzo di fiori al monumento, per ricordare il sacrificio degli italiani infoibati dai comunisti titini e il doloroso esodo dei giuliano-dalmata, strappati alla propria terra in nome di un orrendo sentimento di vendetta.

Fdi Empolese-Valdelsa

