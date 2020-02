Giorno del Ricordo, presentate a Palazzo Vecchio le iniziative di FI e Centrodestra universitario studenti per le libertà

Sono state presentate questa mattina a Palazzo Vecchio le iniziative per il Giorno del Ricordo di Forza Italia Firenze e del movimento Centrodestra universitario studenti per le libertà.

Il capogruppo di Forza Italia, il responsabile di Centrodestra universitario studenti per le libertà, il capogruppo del partito al Q4, il coordinatore per il Q3 e la responsabile cultura di Forza Italia Firenze hanno annunciato che lunedì 10 febbraio alle ore 12 il gruppo consiliare, gli eletti nei quartieri e il coordinamento cittadino saranno presenti in Largo Martiri delle Foibe per apporre una corona.

Inoltre, sempre da lunedì 10 febbraio, al Polo Universitario di Novoli, Facoltà di Economia e Commercio, inaugurerà una mostra di vignette dedicate ai Martiri delle Foibe realizzate dal disegnatore Alfio Krancic e organizzata dal movimento Centrodestra universitario studenti per le libertà.

