Helios Academy Fucecchio, nasce l'accademia di formazione per professionisti del fitness

Inaugura a Fucecchio la Helios Academy, l'accademia di formazione per professionisti del fitness, firmata da Centro Helios Personal Training di via Cesare Battisti, 87, e in collaborazione con Msp Toscana. L'appuntamento è per sabato 8 febbraio alle 10.30.

Si terrà un convegno (a numero chiuso) e ci sarà modo di confrontarsi e discutere su intestetismi e cellulite, l'importanza dell'alimentazione per l'attività fisica e la figura del personal trainer oggi. A seguire, buffet per tutti alla presenza delle autorità per il taglio del nastro.

Helios Academy raccontata dai protagonisti

Helios Academy nasce dalla grande passione che abbiamo per il nostro lavoro: migliorare la qualità della vita delle persone!

Dopo oltre 20 anni di attività abbiamo deciso di trasferire la nostra esperienza nel settore del fitness e delle attività motorie a tutte quelle persone che voglio avvicinarsi a questa splendida realtà.

Nasce così la nostra accademia di formazione che permette a tutti i corsisti di formarsi a 360° partendo dal corso di istruttore di fitness fino al corso di personal trainer di I e II livello. Inoltre proponiamo anche i nuovissimi corsi di allenamento funzionale di I e II livello. Al termine di ogni corso verrà rilasciato un diploma tecnico riconosciuto dal Coni.

Tutti i corsi sono tenuti da formatori Laureati in Scienze motorie e con vasta esperienza nel settore.

La location dove effettuiamo i corsi è “Centro Helios Personal Training”, centro tecnico Msp Toscana, primo centro di ginnastica personalizzata della Toscana che ha iniziato la sua attività nel 2007.

Dopo ogni corso è prevista una giornata di formazione-tirocinio direttamente presso la nostra sede per approfondire meglio i contenuti dei corsi.

E allora non vi resta che partecipare sabato 8 febbraio per vedere con i propri occhi la prima scuola di formazione per istruttori di fitness e personal trainer dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio. Non mancate!

Helios Academy