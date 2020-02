I Trouble Double tornano a Radio Lady per Liberi Tutti

Erano già passati da Radio Lady, ma sono tornati a trovare Irene Rossi a Liberi Tutti. Sono Ricky e Nicky, sono i Trouble Double.

La loro avventura inizia nel 2008 con il singolo 'Sex Party' e in tour per tutta Italia registrano il live 'Life Bootleg'. A fine 2011 il primo album 'Too ugly to be us'. Nel 2013, dopo un anno in giro con le chitarre acustiche, esce l'unplugged Honlywood.

Ripartono i live elettrici col Jump Back tour. Avevano già presentato il loro album 'Junkie Beat', uscito nel 2018, a #LiberiTuttiLive, ma adesso tornano con un cambio di formazione e un nuovo capitolo del loro percorso. È arrivato infatti Ricky alla voce e li aspetta una primavera ricca di date in vari club della Toscana.

In studio Ricky e Nicky, tra chiacchiere irriverenti e citazioni rock, ci hanno fatto ascoltare “Jump back” e “Movin’on” oltre all’ultimo singolo estratto “Get it all”.

