I Vigili del Fuoco del distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti alle 10 in via del Parugiano di Sotto per un incendio di due macchinari denominati Ramose all’interno di una ditta di finissaggio tessile di circa 1000 mq. L’incendio è stato domato in breve tempo ed è stata effettuata la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio.

