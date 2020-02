Incendio sul Monte Croce, in volo l'elicottero regionale

Incendio di un pascolo sul Monte Croce, nel comune di Stazzema, provincia di Lucca. Le fiamme, per un fronte di circa 600 metri, si muovono spinte da un vento moderato di Tramontana, stanno minacciando un vicino bosco. La sala operativa regionale ha inviato sul posto un elicottero e il direttore operazioni, oltre alle squadre di operai e volontari antincendio.

Nella zona non ci sono abitazioni che possono essere minacciate dal fuoco. L'elicottero ha lavorato per contenere le fiamme fino a quando le scarse condizioni di luce, dopo il tramonto, l'hanno costretto al rientro.

Intanto si stanno approntando ulteriori squadre di volontariato per la notte e per le successive operazioni di bonifica che, sicuramente, si protrarranno fino a domani mattina. Le operazioni di spegnimento, di notte, si prospettano particolarmente difficili per le condizioni impervie del terreno che si addentra nel bosco e rende difficile il movimento di uomini e mezzi.

La superficie stimata interessata dal fuoco è, al momento in cui scriviamo, di circa 5 ettari.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

