Intervento nel centro di Lazzeretto: sistemata una canaletta per la raccolta delle acque

La manutenzione e la cura del territorio sono prioritarie per l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi che sta svolgendo una serie di interventi che interessano il capoluogo e le frazioni.

In questi giorni se ne segnala uno di particolare utilità per il centro abitato di Lazzeretto, nella zona della Scuola Primaria, in Via 2 Settembre.

E’stata infatti sistemata una canaletta per la raccolta delle acque meteoriche per la messa in sicurezza delle abitazioni prospicienti che avevano problemi in occasione di piogge copiose.

“Il nostro territorio è molto vasto- commenta il Sindaco Simona Rossetti- e ci impegniamo per manutenerlo al meglio, pianificando lavori e interventi per ragioni di decoro e di sicurezza. L’obiettivo è quello di intensificare ancora di più questi interventi”.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Cerreto Guidi

