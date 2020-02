La Kick Boxing GS O Ruini dei vigili del fuoco di Firenze alla Karlovac Open 2020

Nei giorni 7 e 9 Febbraio si disputerà, in Croazia, la decima edizione dell'European Cup denominata "Karlovac Open 2020" .

La gara di respiro internazionale vede la partecipazione di oltre 40 nazioni per un totale di circa 2600 atleti selezionati, che si sono classificati nelle rispettive nazioni nei primi tre posti assoluti.

La sezione di Kick Boxing GS O Ruini, portante i colori del Comando vigili del fuoco di Firenze, salirà sul ring con quattro atleti, che nel corso dello scorso anno si sono contraddistinti per meriti, portando a casa non solo i titoli iridati dal primo al terzo posto, ma conquistandosi l'opportunità di partecipare alla manifestazione croata.

Si schierano per il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze i seguenti atleti:

Domenico Villani Domenico di anni 19; Carone Mattia anni 14; Tabani Alessio anni 14 ed il giovane Quoisse Ilo di anni 12.

Tutte le notizie di Boxe