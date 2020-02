Lavori in strada in 6 comuni dell'Empolese Valdelsa per conto della MetroCittà

Per dei lavori di abbattimento di piante, la Città Metropolitana di Firenze ha stabilito l' istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, la limitazione di velocità, a 30 km/h e la chiusura per brevi periodi lungo la sp11 Pisana per Fucecchio, dal km 6 al km 8,5 circa nel comune di Cerreto Guidi fino al 15 febbraio 2020, con orario lavori 8/18.

Altri lavori sono previsti per conto di Acque per ripristinare l'asfalto in strada. Sono interessati i comuni di Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi Terme e Montespertoli. I lavori verranno fatti con le stesse modalità di cui sopra in tratti saltuari in orario 8-18 fino al 31 marzo sulla Sp 4 'Volterrana", sulla Sp 46 "Di Rimorti o di Val d'Orlo", sulla Sr 436 "Francesca", sulla Sp 11 "Pisana per Fucecchio", sulla Sr 429 "Di Val d'Elsa", sulla Sp 52 "Salaiola", sulla Sp 10 "Val d'Elsa", sulla Sp 50 "Di San Donnino" e sulla Sp 79 "Lucardese".

