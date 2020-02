"No sanatorie sui migranti": gazebo della Lega anche in Toscana

Ancora una volta, la Lega vuole confrontarsi direttamente con i cittadini ed organizza in tutta Ia Toscana oltre 150 di punti d’ascolto in cui verrà riaffermato il nostro secco NO ad ogni tipo di sanatoria che tende a regolarizzare ben 700.000 immigrati.

“Anche in Toscana -afferma Daniele Belotti, Commissario regionale leghista- siamo, dunque, pronti a testimoniare il nostro fermo disappunto verso una proposta che riteniamo indecente ed in perfetta linea con l’attuale malgoverno targato Pd-5 Stelle.”

“Abbiamo, quindi, predisposto -prosegue il deputato -oltre centocinquanta gazebo dove i toscani potranno personalmente informarsi riguardo a questa folle iniziativa che conferma come a sinistra si pensi prima agli stranieri, poi agli italiani. Il governo giallorosso dopo aver riaperto i porti agli sbarchi di massa, ora vuole regalare i permessi di soggiorno e pure aumentare la retta per l’ospitalità dei migranti per la gioia di chi si è riempito le tasche col business dell’accoglienza."

Non permetteremo mai -precisa Belotti- che questa specie di “salvacondotto” consenta a circa 35.000 stranieri irregolari presenti nella nostra regione di beneficiare di questo insano provvedimento.”

“Aspettiamo, quindi -conclude Daniele Belotti- tante persone alle nostre postazioni, pronti a condividere con loro la nostra massima contrarietà a questo ennesimo sconsiderato atto, caldeggiato da un Governo che resta in piedi solamente perché attaccato a comode e ben remunerate poltrone.”

Fonte: Lega Toscana

