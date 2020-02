Olanda-Italia con 3,5 kg di cocaina: scoperto 27enne a Campi Bisenzio

Percorreva il tratto Olanda-Italia portando in auto 3,5 chili di cocaina pura dai possibili proventi milionari ma è stato scoperto ed arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Signa. Si tratta di C.C., cittadino olandese classe ‘93. L’operazione, eseguita nel corso di un servizio finalizzato a contrastare la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella “piana fiorentina”, ha permesso di bloccare l’individuo nel comune di Campi Bisenzio mentre viaggiava a bordo della sua Mercedes con targa tedesca. A destare subito dei sospetti è stato il forte nervosismo del conducente e, grazie all’esperienza investigativa dai militari ed all’eccellente fiuto del cane antidroga “BATTMAN” del Nucleo Cinofili CC di Firenze, sono stati scoperti tre panetti di cocaina del peso complessivo di 3,5 kg. nascosti in un vano ricavato nella carrozzeria dell’autovettura. Il corriere è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente tradotto in carcere mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata insieme al mezzo su cui viaggiava #i#

Tutte le notizie di Campi Bisenzio