Orientamento al lavoro, le aziende empolesi incontrano gli studenti dell'Istituto Fermi

Martedì 4 febbraio, presso l’Auditorium “Carlo Maestrelli” dell’Istituto “Fermi – Da Vinci” di Empoli si è svolto un incontro, organizzato da Confindustria Education del Circondario Empolese Valdelsa, per orientare gli alunni dell’ultimo anno di studi nelle importanti scelte per il loro futuro professionale.

L’incontro attivato dalla professoressa Daniela Marzocchini, docente di economia aziendale dell’Istituto, è stato presentato dal Dirigente Scolastico, Dott. Gaetano G. Flaviano, e coordinato dalla Dott.ssa Roberta Colombi, Responsabile Education Confindustria.

Per Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) Giuliana Frasca, Tutor Transazioni Toscana, ha illustrato le numerose opportunità da cogliere, dopo l’esame di stato, per il proseguimento agli studi, non solo attraverso i tradizionali indirizzi universitari, ma anche attraverso istruzione-formazione, con percorsi professionalizzanti, più vicini alle necessità delle imprese. Coinvolgendo alcuni alunni, ha illustrato, inoltre, le migliori modalità per inserirsi nel mondo del lavoro con preziosi consigli per cogliere le molteplici possibilità offerte dal mercato, sia a livello nazionale che internazionale.

Il Responsabile Coordinamento Area Formazione Firenze, Daniele Sguanci, ha approfondito le molteplici opportunità di formazione per un efficace inserimento nel mondo del lavoro. In qualità di esperto di formazione e progettazione percorsi formativi, idonei e personalizzati per gli aspiranti al mondo del lavoro e per le esigenze di sviluppo delle imprese, ha evidenziato la necessità di avvicinare i giovani alle esigenze delle imprese, solo attraverso un’idonea formazione professionale.

Per Unimpiego Firenze sono intervenute Marilena Fiore e Gabriella Fanelli (Confindustria Unimpiego) che, dopo aver illustrato l’attività dell’agenzia, hanno presentato il portale “unimpiego.it”. L’Agenzia del lavoro Unimpiego Confindustria si occupa di realizzare servizi qualificati di ricerca, selezione e formazione del personale, finalizzati a fornire concrete opportunità di inserimento lavorativo degli aspiranti per un soddisfacente inserimento nelle aziende che necessitano di personale. E’ stata creata un’apposita banca dati nazionale che, tramite il portale unimpiego.it, gestisce le candidature e le richieste delle imprese, favorendo in tempo reale l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L’Istituto Fermi, inoltre, ha avuto l’onore di ospitare la Dr. Barbara Antonini, Direttore Commerciale della Antonini S.r.l., azienda leader nella realizzazione di impianti industriali per la produzione del vetro, operante con successo nel settore metalmeccanico dal 1946 a livello internazionale in 87 paesi nel mondo. La testimonianza ha suscitato vivo interesse nei giovani allievi, il racconto di un’imprenditrice, che affronta ogni giorno le sfide dei mercati ed i consigli circa le competenze necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro, sono state una lezione preziosa per le scelte del futuro.

All’incontro hanno partecipato le classi quinte degli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali che hanno assistito con vivo interesse, facendo tesoro delle informazioni ricevute.

L’Istituto Fermi ringrazia gli intervenuti per la disponibilità e la collaborazione dimostrata.

Fonte: Ufficio Stampa

