Politiche di coesione, Rossi: “Toscana esempio di partecipazione"

Censire le migliori pratiche di partecipazione delle regioni e dei territori degli Stati dell’Unione Europea così da definire un modello da istituzionalizzare che la Commissione potrebbe adottare come sua pratica di coinvolgimento dal basso e rendersi così più vicina ai cittadini.

La proposta è stata lanciata oggi dal presidente Enrico Rossi intervenuto a Bruxelles alla conferenza organizzata dalla Commissione europea sul coinvolgimento dei cittadini nella governance della politica di coesione.

“Mi sono impegnato visitando molti progetti che in Toscana sono stati finanziati dall’Europa – ha detto Rossi – ci sono oltre cento progetti che attestano la presenza dell’Europa nella nostra regione. Grazie a una campagna di comunicazione che è andata ben oltre le aspettative per la risposta che ha ricevuto, i toscani hanno visto e saputo cosa significano i fondi europei per lo sviluppo della regione”.

