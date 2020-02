Con la scritta rossa non si passa, nuova viabilità sul ponte sull'Elsa

Occhio al segnale luminoso, da lunedì scatta l’ora X. A partire da lunedì 10 febbraio, i veicoli che attraversano il ponte principale sull’Elsa nella fascia oraria 17.30-20.00, con provenienza da via Ridolfi o via Palestro (diretti verso viale Roosevelt o via Duca d’Aosta) riceveranno la multa a casa. Conclusa la fase di sperimentazione, necessaria per abituare gli utenti e prevenire “sorprese” poco gradite, è ora giunto il momento di sanzionare i trasgressori.

Riepilogando, e per una corretta interpretazione del messaggio luminoso, con la scritta di COLORE VERDE “Varco non attivo” è consentito passare (in ambedue le direzioni), viceversa con la scritta di COLORE ROSSO “Varco attivo” è assolutamente vietato il transito di attraversamento sul ponte principale dell’Elsa per i veicoli che provengono da Via Ridolfi e via Palestro (rimane consentito solo a chi proviene dalla direzione opposta).

“L’obiettivo di questa soluzione per la viabilità – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – non è quello di far “cassa”, ma di far rispettare questo divieto, che elimina le file interminabili che in passato si venivano a creare in via Ridolfi nelle ore di punta. La soluzione ha già prodotto i risultati che auspicavamo, e quindi vogliamo venire incontro alle abitudini dei cittadini in tutti i modi possibili, compresa questa nuova comunicazione di una "deadline" oltre la quale non sarà più tollerato il mancato rispetto del varco. In realtà eravamo già da tempo in condizione di avviare la fase delle sanzioni già da tempo, ma questa fase di adattamento mi sembrava indispensabile. L'informazione su come funziona questo varco è già apparsa sui giornali, sui social network, ed è passata col passaparola in questi mesi. Da adesso, senza trucco e senza inganno, si procederà a farlo funzionare in modo completo, quindi comprese le sanzioni”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

