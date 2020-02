Quattro lavoratori irregolari, denunciati tre imprenditori tra Vinci e Cerreto Guidi

Ispezioni dei carabinieri forestali di Firenze in alcune ditte di Vinci e Cerreto Guidi gestite in prevalenza da cinesi, dedite al confezionamento di abiti. Assieme all'ispettorato del lavoro e alla Asl quattro aziende sono finite nel mirino: di 30 lavoratori circa, 9 sono risultati 'a nero' e 4 irregolari in Italia. Questi ultimi sono stati trasferiti nella caserma dei carabinieri per il fotosegnalamento. Due aziende sono state sospese perché gli impiegati senza alcuna forma di contratto o tutela superavano il 20% dell'intera forza lavoro. Le sanzioni emesse sono di 39.700 euro per queste irregolarità, altre sanzioni di tipo amministrativo (10mila euro) riguardano l'assenza del registro di carico e scarico di rifiuti secondo quanto specificato sul Testo Unico Ambientale. Un imprenditore cinese è stato denunciato per manodopera clandestina, un altro del Bangladesh per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Segnalato invece un altro imprenditore cinese perché aveva telecamere puntate sui lavoratori durante le loro attività. In due aziende vi erano dormitori non conformi alla legge con condizioni igienico-sanitarie precarie. Sarà contestato anche il reato di abuso edilizio. Inoltre in un’azienda gestita da un cittadino italiano sono stati sequestrati tre fucili detenuti illegalmente e denunciato il proprietario per violazione del TULPS.

